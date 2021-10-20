Відома співачка Настя Каменських, яка є одним із зіркових детективів шоу "Маска", вразила яскравим образом у брючному костюмі.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилася серія фото, зроблених під час зйомок шоу. Вона позувала в брючному смугастому костюмі і приталеній жилетці, давши зазирнути за лаштунки шоу "Маска". Образ доповнювала краватка і сонцезахисні окуляри. Артистка виглядала просто чудово, хоч і була схожа на мафіозі.

"Нарешті пишу це - найзагадковіше шоу країни @maskaukrainetv повертається вже цієї суботи! Вас чекають 10 нових випусків - ще більше яскравих, інтригуючих і дуже цікавих! І такі фантастично красиві Маски. Їх буде 20", - зазначила Каменських, додавши, що в новому сезоні шоу вгадувати маски стало ще складніше.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Я б на тобі одружився-на місяць", «клас», «Настя, агонь», «класно виглядаєш», «як же я тебе люблю, не передати словами», «Крутишка», "місто засинає, мафія прокидається", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських в міні почервоніла поруч з бородатим красенем: "Ви з Максом виглядаєте".

Як повідомляла Politeka, Каменських здивувала кадрами зі спальні: "щось не так зі мною...".

Також Politeka писала, що Настю Каменських в образі "бруталки" ледь впізнали на фото: "Зовсім інша!".