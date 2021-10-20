Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка стала експертом з етикету і навіть випустила власну книгу манер, дала українцям нову пораду.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча опублікувала фрагмент зі своєї нової книги про манери. Пост вона супроводила красивим фото, на якому позувала в блакитному пальто.

"За столом їмо так: беремо яблуко/грушку на десертну тарілку. Ножем для фруктів чистимо шкірку, розрізаємо на дольки, з кожної вичищаємо серцевинку...

...А це вже випадок юності. У мене був досить симпатичний кавалер. Але якось він при мені з'їв яблуко за два кусання. Його щелепи рухалися, як тамбур у потязі. Попрощалися", - поділилася спогадами Фреймут.

У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Оля, ваші діалекти завжди викликають посмішки!", "Ну це підходить для світських якихось заходів, а зі своїми навіщо всі ці формальності, живи в кайф)», «поки почистиш, поки винеш серединки, то вже і не захочеш ту грушу», «разючий випадок з юності», «Ну і порівняння у Вас, Олечка))», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Оля Фреймут у "тільнику" вразила незвичайним виглядом: кадри.

Як повідомляла Politeka, Фреймут порівняла себе з казковим персонажем: кадри.

Також Politeka писала, що Оля Фреймут вирішила виховувати українців: "жінка завжди повинна...".