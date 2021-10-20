Українська співачка, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна здивувала шанувальників несподіваним вечірнім посланням, показавши себе в дуже незвичному вигляді.

Як повідомляє Politeka.net, 31-річна Саніна вже десять років є успішною артисткою, виступаючи зі своєю групою The Hardkiss. Співачку люблять за її неймовірний стиль, адже в кожному кліпі і на кожному концерті вона з'являється в новому образі. У Саніної виходять неймовірні перевтілення, що робить її однією з найяскравіших артисток українського шоу-бізнесу.

Нещодавно The Hardkiss завершили гастролі по Україні. Але, судячи з усього, активна робота у групи не закінчилася. У себе в Instagram Юлія опублікувала відео, на якому показала, як виглядає після зйомок. Вона використовувала фільтр, який прикрасив її обличчя різнокольоровими написами. Було видно, що зірка дуже втомилася, але рада результату своєї роботи.

"Другий день зйомок. Утомлений. Зате зняли красиве відео", - підписала відео зірка.

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