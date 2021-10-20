Ведучий шоу "Маска", шоумен Володимир Остапчук, який почав будувати під Києвом розкішний будинок, здивував несподіваною появою в компанії незвичайних монашок.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у телеведучої-красуні Вікторії Кіосе з'явилося фото з Остапчуком. Вікторія та її подруга були одягнені в розкішні костюми монашок. Вони оточили Володимира, який тримав у руках канделябр. На обличчі у телеведучого була незрозуміла гримаса.

"Відпустили з @marinakiose гріхи @vova_ostapchuk", - підписала фото дівчина.

У коментарях зіркам залишили масу відгуків.

«Добре... я можу змінити свою релігію», «Да уж», «ви – нереальні», «ааааа клас», "Улюблені", "Ох гарячі дівчатка. Красуні)", "напевно, прекрасно відпустили", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Остапчук вже більше року одружений на красуні Христині Горняк, разом з якою він зважився будувати будинок під Києвом. Парочка вже розповіла своїм шанувальникам про всі плани, які вони побудували на новий будинок.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук показав свій новий будинок під Києвом: "панорамні вікна і ...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук похвалився розкішним будинком з трьома туалетами:"ще є тераси і...".

Також Politeka писала, що Остапчук продемонстрував, на які жертви йде заради "Маски".