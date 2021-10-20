Відомий український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана показали в соцмережах зворушливий сімейний кадр з тещею артиста в її день народження.

Як пише Politeka.net, знімком з мамою і чоловіком поділилася в Instagram Сніжана Бабкіна.

20 жовтня мати Сніжани відзначала свій день народження, а дочка і її зірковий чоловік не могли не привітати її зі святом.

"Мамочка! Happy birthday!!! АБАЗЯЮ!", - написала Бабкіна у своєму пості.

На знімку Сніжана і Сергій обіймали жінку, яка стояла між ними. Мати Бабкіної була одягнена в елегантну коричневу сукню, а Сніжана і Сергій позували в яскравих светрах. Всі троє мило посміхалися.

Підписники Сніжани тут же почали вітати її маму.

"Вітаємо!!! Вітаємо!!!!! Здоров'я, здоров'я, гарного настрою!", "З Новим роком!!! Бажаю вашій матусі багато любові і щастя", "така красуня, з днем Народження", "З Днем Народження матусю. Процвітаючого нового року життя чия матуся? Ох і добре виглядає. Вітаю", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше сім'я Бабкіних опинилася в центрі скандалу після того, як Сергій зізнався, що зраджував дружині з повіями. Втім, Сніжана вирішила пробачити чоловіка, і зараз пара живе, як ні в чому не бувало.

Нагадаємо, Бабкін у новому амплуа несподівано звернувся до українців.

Як повідомляла Politeka, Бабкін у дивній позі показав підготовку до виступу на "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна у вузькому боді влаштувала легкі витівки, знявши все на відео.