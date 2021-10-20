Український співак і шоумен Володимир Дантес зізнався, як зрозумів, що відрізняється від сучасної молоді, і за які пристрасті йому соромно.

Як пише Politeka.net, чоловік Наді Дорофєєвої вирішив поділитися життєвою історією на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже дивний інсайт зловив. Зрозумів, що не на одній хвилі з новим поколінням", - розповів Дантес.

Він уточнив, що стежить за сучасним трендами, однак це не стирає всі відмінності між ним і молодими людьми.

Співак розповів про те, як зустрів на парковці юну прихильницю. За словами Дантеса, він йшов до машини від супермаркету з покупками в руках, коли дівчина років 15 попросила з ним сфотографуватися.

"І все б нічого, якби не одне "але". Весь цей час, поки ходив за продуктами, йшов по парковці, закладав в багажник продукти, я дивився «Хата на Тата». І коли до мене звернулася юна особа, я мало не згорів від сорому, не знаючи як заховати телефон, щоб вона не помітила, чим же я так захоплений", - зізнався артист.

Він пожартував, що тепер в людних місцях буде прикидатися, що дивиться кулачні бої або класичні концерти, щоб виглядати більш брутальним.

Дантес також поділився новим фото, на якому позував в осінньому парку.

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