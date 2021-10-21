У мережі показали, як виглядають діти українських знаменитостей, зовнішність одного з малюків змусила користувачів мережі згадати про таємницю батьківства.

У Instagram-групі, присвяченій вітчизняним зіркам, вирішили згадати малюків, які не так давно з'явилися на світ, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)

Автори поста опублікували фото дітей колишньої учасниці шоу "Танців з зірками" Ілони Гвоздьової, дружини продюсера "Квартал 95", актриси Анни Саліванчук, екс-"холостяка", ведучого Микити Добриніна, синів артистів Віктора Павлика і Міші Романової та інших.

"Добірка зіркових малюків 😍

Всі діти дуже милі, так гортайте добірку", - написано в повідомленні.

Користувачі Мережі стали активно коментувати пост, який швидко зібрав близько 20 тисяч лайків. У деяких користувачів Мережі знову виникло питання про таємницю народження сина Міші Романової, яка приховує ім'я батька - люди продовжують бачити очевидну схожість зі співаком Максом Барських. Були й інші, не менш цікаві коментарі:

"Мартін, Міші Романової вилитий Барських🤔 🤔 🤔 🤔 🤔", ""сина Ілони впізнає відразу, навіть без уточнення", "синочок Анни Саліванчук Никитушка просто красень", "всі діти милі і прекрасні не тільки зірок".

Нагадаємо, Ілона Гвоздьов потрапила в ДТП слідом за учасником "Танців з зірками", сумні кадри

Як повідомляла Politeka, подружка Макса Барських Романова влаштувала гаряче тренування

Також Politeka писала, що дружина продюсера" Квартал 95 " чесно розповіла про проблеми з сином