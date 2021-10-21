У новому випуску кулінарного шоу "Майстер Шеф-11" відбудеться несподіваний сюжетний поворот, який здивує, як учасників, так і глядачів
В анонсі нового випуску зазначається, що таке станеться вперше. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).
"Ви будете шоковані",-попередив суддя проекту Ектор Хіменес-Браво учасників.
Виявилося, що кожна команда «відкриє» по два ресторани. А судді (крім Хіменес Браво це Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський) будуть зображувати відвідувачів, до того ж, дуже примхливих. А учасникам потрібно буде їм догодити.
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Судді раз у раз кривляться і обурюються.
"Несмачно, негарно", - оцінила подану їй страву Ольга Мартиновська.
Проте глядачам, схоже такий хід сценаристів сподобався.
"Дуже подобається цей сезон. Після останніх, думала, не буду більше дивитися, але ... порадували", - прокоментували анонс в мережі.
Однак, деяким глядачмя здалося, то в анонсі показують зайве.
"І навіщо показувати хто в чорних буде?!", "Так, ці спойлерні анонси дуже дратують через це"
Нагадаємо, у Хіменеса-Браво на кухні нарешті з'явилася чарівна напарниця: "тільки подивіться..."
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