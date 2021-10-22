Відомий український співак Олег Винник показав кадри з автобуса, на якому добирається на Концерти до своїх прихильниць.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом.

Так, цього разу Олег Винник прийшов на інтерв'ю в програму "Зірковий шлях", де показав вперше автобус, на якому добирається до своїх прихильниць. Для того, щоб їздити з комфортом Олег Винник замовив спеціальний автобус. Шанувальники вже бачили його в Щоденниках Олега Винника з гастролей.

"Йдемо туди, де ми завжди їдемо", - сказав Олег Винник.

Автобус забезпечений сучасною технікою, в ньому є караоке, але головне - комфортне ліжко.

"Тут у нас є речі, які нагріваються. Матрац з підігрівом. Ми брали автобус і повністю його розбирали і робили під себе і робили так, щоб було зручно", — розповів Олег Винник.

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