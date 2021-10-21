Український співак DZIDZIO, який в 2021 році розповів, що розлучився зі своєю дружиною співачка Slavia, похвалився своїм новим досягненням.

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Instagram.

19 жовтня в Києві відбувся допрем'єрний показ квест-комедії DZIDZIO "Де гроші". Співак не тільки зіграв одну з головних ролей, але і став режисером-постановником картини. У широкий прокат фільм вийшов 21 жовтня.

"Вчора відбувся допрем'єрний показ пригодницької комедії-квесту "де гроші"! Спасибі всім нашим гостям за привітання! Спасибі Держкіно і нашій команді, ми це зробили! Перші глядачі вже бачили фільм і склали своє враження, а з 21 жовтня у всіх кінотеатрах України зможе побачити кожен! Підтримайте українське кіно!» - написав DZIDZIO на своїй сторінці в Instagram.

Зірки бурхливо відреагували на пост.

"Вітаю з прем'єрою", - написала телеведуча Соломія Вітвицька.

"Захоплююся", - відреагував композитор Руслан Квінта.

"Фільм топчик", - вважає телеведучий Слава Дьомін.

Не залишилася осторонь і екс-дружина співака.

"З прем'єрою! Тепер я знаю, де гроші", - написала Slavia.

До речі вона була присутня на допрем'єрному показі.

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