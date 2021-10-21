Відомий український актор Владислав Нікітюк зізнався, що було між ним і колегою, героїнею шоу "Холостячка", переможницею "Танців з зірками» Ксенією Мішиною

Про це він розповів в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

"Говорили, що у тебе був роман з Ксенією Мішиной, був?» - запитала його ведуча.

Варто відзначити, що таке питання збентежило актора.

"Нічого собі. Ми у свій час з нею дружили. Я пам'ятаю її ще до слави, скажімо так. Ми дуже багато з нею спілкувалися на тему, як все-таки в цій професії чогось досягти. Ми дуже багато проводили часу, але суто як друзі, нічого такого. І ми часто знімалися разом, було таке. Зараз менше спілкуємося»,- відповів Никитюк.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина і Олександр Еллерт, які зійшлися на шоу "Холостячка", а потім розлучилися заявили про своє возсоеинении. При цьому пара вирішила менше показувати своє спільне життя в мережі, ніж трохи засмутила шанувальників.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина полонила витонченою фігуркою в затягнутому корсеті.

Як повідомляла Politeka, Мішина після повернення до Еллерта заговорила про токсичні установки.

Також Politeka писала, що Мішина у весільній сукні та фаті показала, яка шалена наречена з неї вийшла.