Відома українська телеведуча і актриса театру Лілія Ребрик, яка веде «Ранок з Україною», показала, як провела теплий осінній день у парку.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Ребрик показала затишний образ для Жовтневої прогулянки. Ведуча позувала в костюмі зі штанів і светри світло-коричневого кольору.

Лілія вирішила не ігнорувати осінню традицію фотографуватися в опалому листі. Заради знімка ведуча прилягла на газон, щедро прикрашений листочками всіх відтінків жовтого і оранжевого кольору. Ребрик сфотографували в момент, коли вона безтурботно сміялася, закинувши руки вгору.

"Оце ти, осінь, даєш. +19 С. що там у вас з погодою? Теж кайф?",- поцікавилася ведуча в підписі до свого фото.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Давно такої красивої осені не було. просто казка", "Холодно", "у нас дощ, сніг і 0° супер жовтень завтра по погоді ще холодніше", "ти принадність", "Наша Дико красива Лілечка дико любимо", "ще день і буде холодно, готуйте пуховики", "добре, що люди радіють життю", - пишуть люди.

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