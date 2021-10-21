Українська співачка Ірина Білик похвалилася на своїй сторінці в Instagram незвичайним подарунком від своїх фанатів, який її по-справжньому вразив.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом, в якому розповіла трохи про фанатське кохання. Так, Білик зізналася, що шанувальники дарують їй багато подарунків. Іноді презенти відрізняються особливим креативом.
Так, співачка показала плитку шоколаду з обгорткою, стилізованою під відомий бренд. На ній був зображений намальований портрет Білик в квітчастій косинці.
"Шоколад Іринка", - говорилося на обгортці.
"Мої шанувальники які тільки подарунки мені не дарують. Але цей такий милий! А ви, хотіли б відкусити шматочок від солоденької Іринки?", - підписала знімок співачка.
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Незвичайний подарунок оцінили й інші зірки: співак Дзідзьо, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва і відома психолог Наталія Холоденко.
Шанувальники Білик також відреагували на її пост.
"Красиво!", "Хороша ідея", "а можна цукерки Асорті: на кожну пісню свій смак цукерки", "шикарна шоколадка вийшла, можна виготовити лімітовану подарункову партію", "Вау! Стильна шоколадка вийшла", "яка Іринка ніжна", "оригінально, хто ж відмовиться від солоденької Іринки", - пишуть люди.
Нагадаємо, учасник шоу "Маскарад" впав на коліна перед Білик.
Як повідомляла Politeka, 51-річна Ірина Білик поставила синові і його нареченій жорстку умову.
Також Politeka писала, що 51-річна Білик зізналася Осадчій щодо ще однієї дитини від сурогатної мами.