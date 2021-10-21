Українська телеведуча і експерт з питаннь етикету Ольга Фреймут, яка брала участь в попередньому сезоні шоу "Танці з зірками", знову проявитися в проекті.

Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на сторінці «Танців з зірками» в Instagram.

Користувачам мережі запропонували вгадати, в якому амплуа Фреймут постане цього разу.

Глядачі шоу написали свої припущення. Правда, появі Фреймут зраділи не всі. Також в мережі згадали про з'ясування відносин між Катериною Кухар і Фреймут в попередньому сезоні.

"Тільки не це", "ведуча балкона", "я думаю що вона буде в ролі судді", "Бо з Кухар не досварилася😂", "буде танцювати з кимось в тріо", "Фреймут - прибуде за суддівський стіл! Буде поруч з Катею Кухар. А після ефіру-разом, за ручку підуть до церкви на сповідь 😂, як і радила Оля Фреймут в минулому сезоні", "хоче що б її не забували", "суддя-джокер", - пишуть в коментарях до посту.

Нагадаємо, Ольга Фреймут розпрощалася з кавалером, побачивши, як він їсть: "був досить симпатичний".

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