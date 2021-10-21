Українська співачка і головна суддя шоу "Співають всі!" Наталія Могилевська показала шанувальникам, як сильно змінилася за роки своєї кар'єри.

Як пише Politeka.net, 46-річна зірка поділилася новим відео у своєму Тікток. У ролику Могилевська представила добірку своїх фотографій з яскравими образами за різні роки.

Свою сольну кар'єру співачка почала ще в 1995 році. За минулі роки Наталя випустила безліч пісень і кліпів, з'являлася на багатьох шоу і навіть знялася в декількох фільмах. Природно, не обійшлося і без зміни образів.

Першим у ролику з'явився свіжий знімок Могилевської, на якому вона позувала у своєму розкішному образі з еполетом для шоу " Співають всі!». Слідом йшло фото 2020 року, на якому Могилевська була розкішною блондинкою в білому.

Потім Наталя показала себе в 2008 році, коли вона була натуральною брюнеткою з тонкими бровами і підведеними олівцем очима.

Останніми йшли фото 2006 року, коли Могилевська брала участь в "Танцях з зірками".

Шанувальники оцінили кадри зі співачкою.

"до сих є фотка там де ви з мамою 2006 чи що року", "завжди прекрасна", "я пам'ятаю як я обожнювала в дитинстві ваші пісні... Особливо я любила більше всіх "я танцювала" і моя мама Вас слухала коли була в старшій школі", "те почуття, коли крашиха з юних років", - пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Дьомін розкрив деталі конфлікту з Могилевською.

Як повідомляла Politeka, Могилевська, Винник і Цибульська бурхливо відреагували на учасника шоу "Співають всі".

Також Politeka писала, що Могилевська збентежила поведінкою з юним переможцем шоу "Співають всі".