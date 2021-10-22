21 жовтня в Києві з 25 красунь-фіналісток обрали "Міс Україна" 2021, переможницею конкурсу краси стала модель і танцівниця з Вінниці Олександра Яремчук.

Конкурс цього року став ювілейним – 30-м.захід пройшов у Палаці "Україна".

Вели конкурс краси співак Володимир Дантес, актор Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та хореограф Влад Яма.

У журі конкурсу були співачка Тіна Кароль, ювелір Джейкоб Арабо, мандрівник і експедитор Юхан Нільсон, аукціоніст і колекціонер Симон Пурі, Американський стріт-арт художник Алек Монополі, модель Сінді Бруна, дизайнер Андре Тан, фотограф Соня Плакидюк, журналіст Ірина Татаренко і директор конкурсу «Міс Україна» Вероніка Щипцова.

Під час конкурсу своїми виступами порадували Тіна Кароль, Монатік, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, групи Go_A, KAZKA, Kadnay і багато інших.

Переможницею конкурсу краси» Міс Україна 2021 " стала 22-річна модель і танцівниця з Вінниці Олександра Яремчук.

Переможниця отримала дорогоцінну корону вартістю 3 мільйони доларів, яку для конкурсу виготовив ювелір Джейкоб Арабо. На головній прикрасі з білого золота з дорогоцінними каменями - 27 сапфірів і 1250 діамантів.

Олександра Яремчук закінчила Київський економічний університет за спеціальністю»Менеджмент бізнес організації".

Близько 10 років професійно займалася танцями, як в Україні так і за її межами. Дівчина любить грати в теніс і захоплюється психологією.

Олександра представить Україну на Miss World-2021, який пройде в Пуерто-Ріко в грудні цього року.

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