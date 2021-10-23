Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і популярна українська актриса Анна Саліванчук, вирішила розповісти своїм шанувальникам про спосіб поліпшення відносин з людьми і підвищення якості власного життя.

Цього разу Анна вирішила розповісти українцям, як краще домогтися успіху в житті. На думку Анни, слід кожному спочатку бажати іншим того, чого їм хотілося б собі. Також актриса заговорила про спосіб поліпшити відносини з людьми і одночасно підвищити якість власного життя.

Анна вважає, коли кожен почне це робити, спрацює закон зворотної сили, згідно з яким ми отримуємо все те, чого бажаємо іншим. Деякі люди засмучуються, бачачи, що інші володіють тим, чого їм не вистачає.

«Але такі переживання лише відштовхують від нас бажане! Перебудуйте свою свідомість так, щоб почати щиро радіти успіхам, досягненням, інших людей.

Це буде вам зробити легше, якщо ви перестанете протиставляти себе іншим людям, а замість цього почнете думати, що ви така ж людина, як і всі. Якщо інші успішні, багаті, здорові і щасливі, значить, і ви можете. Нехай успіхи і радості інших людей Вас тільки надихають, а не стають приводом для переживань», - висловилася Анна.

Раніше Саліванчук вирушила насолоджуватичя відпочинком з дітьми. Втім, в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram, вона визнала, що такий відпочинок не завжди буває ідеальним, адже малюки швидко втомлюються і бувають примхливими.

"Гуляти з дитиною-це цілий експірієнс. Я так хотіла довго і багато гуляти, а він вже втомився. І все: "я хочу спати! Я хочу їсти!». Насолоджуємося тим, що є», - розповіла Ганна.

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