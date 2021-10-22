Юний співак Муаяд Абдельрахім, який став переможцем шоу" Співають всі " і захопив своїм співом всіх членів журі конкурсу на чолі з Наталією Могилевською, звернувся до українців.

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку юного артиста, виступ якого потряс не тільки глядачів проекту, а й суддів, серед яких Наталія Могилевська, Олег Винник, Амадор Лопес, Ніна Матвієнко. Зірки вставали зі своїх місць і аплодували хлопцеві стоячи.

Муаяд Абдельрахім поділився новими фото.

"Не чекайте ідеального моменту. Беріть кожен момент і робіть його ідеальним", - написав він.

"Дуже класна фотографія!", "Вау, вау",» начебто з Нетфліксу«, "неймовірний", "дуже-дуже красивий«,» твої фото і виступи роблять моменти ідеальними«," талановитий, розумний, красивий, справжній!!! Я думала, що таких людей вже не зустрінеш», «Просто ідеал», - пишуть в коментарях.

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