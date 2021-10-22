Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар повідомила про велику непоправну втрату.
Як пише Politeka.net, сумною новиною балерина поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.
«Плеяду майстрів балетного мистецтва України покинув Народний Артист України — Володимир Денисенко. Володимир Андрійович виховав не одне покоління видатних артистів, що танцюють по всьому світу — мав 34 випуски і 318 випускників та для кожного був прадідусем українського балету. Останній з Могікан», - написала Кухар.
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«Зараз той час, коли епоха великих майстрів, по крупицях запалюються зірками на небі…. Володимир Андрійович назавжди залишиться у нашому серці і світлій пам’яті!», - додала балерина.
У Мережі висловлюють співчуття у зв'язку з відходом знаменитого українського артиста.
"Царство Небесне! Рідним і близьким щирі співчуття!" - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Катерина Кухар показала балетне закулісся, вразивши крихкістю в об'ємній сукні.
Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з "Танців з зірками" поділився одкровенням про кохання, і мова не про дружину.
Також Politeka писала, що Катерина Кухар показала, як розважається на роботі в училищі.