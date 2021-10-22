Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка стала все частіше зніматися для модних фотосесій, показала стильні превью з нової роботи з фотографом.

Даша Астаф'єва вирішила поділитися серією нових кадрів, які привернули увагу до її образу. Справа в тому, що артистка взяла участь у новій фотосесії.

Виконавиця, як відомо, вже не перший рік працює моделлю, а не тільки співачкою. За цей час Даша отримала багато досвіду і прославилася також за кілька своїх унікальних фотосетів. Встигла побувати Астаф'єва і в ролі актриси, тому перед камерою відчуває себе абсолютно впевнено і спокійно.

На нових кадрах в коротенькій сукні Астаф'євої вдалося показати, як вона схудла за час останніх тренувань і змінилася в цілому.

"Діти тепер невід'ємний атрибут зйомок. Даню і Стасика дозволили залишити через неможливу красу виключно " - пише Даша під фото.

Раніше Даша вирішила влаштувати день відповідей на питання, тому підготувала також безліч різних кадрів з останніх фотосесій і просто особистих Селфі, які ще не показувала шанувальникам.

Відповідаючи на тему риболовлі, Даша помітила, що між спінінгом і вудкою вибрала б улов. Також вона розповіла, що вона більше щаслива дівчина, ніж не щаслива в даний період свого життя.

Нагадавши, Астаф'єва розкуто продемонструвала достоїнства фігури в мереживах з сіточкою.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в червоному купальнику несподівано нарвалася на критику.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заговорила про сердечні справи у відпустці.