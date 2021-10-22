Відомий ресторатор, шоумен і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво несподівано натякнув на участь у ще одному популярному телевізійному проекті.
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ектор опублікував фото з трояндою і заговорив про участь в «Холостяку».
"Я б міг стати новим холостяком? Знаю, що ви давно про це думаєте... Мені подобається на проекті, що дівчата показують себе відразу в багатьох ситуаціях, що ви дізнаєтеся один одного в прискореному режимі. Можна побачити, як дівчина спілкується, як реагує на подарунки, як любить відпочивати, яка вона справжня!",- зазначив ресторатор, додавши, що з його медійністю рідко виходить зустрічати по-справжньому щирих людей.
У коментарях Ектору залишили масу відгуків і критики. Шанувальниці звернули увагу на те, що нещодавно Хіменес-Браво говорив про те, що у нього з'явилася дівчина.
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Екс-дружина Павлика в розпал конфлікту через квартиру отримала несподівану пропозицію: "Можу забрати тебе"
Обірвалося життя учасника групи ДДТ, з'ясувалася причина: "Спочивай з миром"
Екс-дружина Позитива з "Время и Стекло" в маленькому купальнику побешкетувала під душем: "Вічно сяюча Венера"
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
"Вже ні, у вас же дівчина є)", "Уявляю, як приємно читати цей пост вашій дівчині", "О, Ектор, ви і тільки ви! Я впевнена, що Холостяк з вашою участю поб'є всі рекорди телепереглядів!", "Ні, краще готуйте", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво показав м'яте ліжко і квіти у вазі: "солодкі...".
Раніше Politeka писала, що Хіменес-Браво оголосив своїй улюблениці, що відлітає з України: "Аж зі стільця впала".
A ще Politeka повідомляла, що Ектор Хіменес-Браво відчитав дівчат за поведінку на побаченнях: "Найгірше...".