Відомий ресторатор, шоумен і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво несподівано натякнув на участь у ще одному популярному телевізійному проекті.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ектор опублікував фото з трояндою і заговорив про участь в «Холостяку».

"Я б міг стати новим холостяком? Знаю, що ви давно про це думаєте... Мені подобається на проекті, що дівчата показують себе відразу в багатьох ситуаціях, що ви дізнаєтеся один одного в прискореному режимі. Можна побачити, як дівчина спілкується, як реагує на подарунки, як любить відпочивати, яка вона справжня!",- зазначив ресторатор, додавши, що з його медійністю рідко виходить зустрічати по-справжньому щирих людей.

У коментарях Ектору залишили масу відгуків і критики. Шанувальниці звернули увагу на те, що нещодавно Хіменес-Браво говорив про те, що у нього з'явилася дівчина.

"Вже ні, у вас же дівчина є)", "Уявляю, як приємно читати цей пост вашій дівчині", "О, Ектор, ви і тільки ви! Я впевнена, що Холостяк з вашою участю поб'є всі рекорди телепереглядів!", "Ні, краще готуйте", - пишуть люди.

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