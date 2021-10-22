Українська співачка Оля Полякова розповіла, яка жінка повинна бути поруч з її колегою і другом, музикантом Дзідзьо, який зовсім недавно розлучився зі своєю дружиною.

Як повідомляє Politeka.net, влітку 2021 року Дзідзьо офіційно оформив розлучення зі своєю дружиною, співачкою Slavia. При цьому пара не жила разом вже з осені минулого року. Зараз і Дзідзьо, і Slavia займаються своєю кар'єрою. Артист продовжує знімати фільми і розвиватися як продюсер.

Нещодавно Дзідзьо знявся у фільмі Олі Полякової "Зірки з обміну". Також артисти записали спільний саундтрек до фільму. В ефірі ЖВЛ Полякова розповіла, що вони з артистом стали дуже близькі (щоб подивитися - проскролльте до кінця). Також вона міркувала на тему того, яка жінка повинна бути поруч з Дзідзьо.

"Я розумію, що йому потрібна сильна жінка, яка зможе його направляти", - заявила зірка, зазначивши, що дівчатам варто поквапитися, поки артист ще холостий.

"Це найкращий чоловік для життя", - резюмувала Полякова.

Нагадаємо, що Олі Поляковій погрожують судом: "Я два роки чекала...".

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