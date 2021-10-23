Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич заінтригувала шанувальників роздумами після двох побачень на шоу.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, зроблене в полі. Злата позувала в легкому літньому платті з розрізами, вразивши своєю квітучою красою.

"Почуття чи розум? Що обрати...у нас було дуже романтичне побачення з Вінченцо і Андрієм. Мені подобається, як проявляють себе чоловіки, кожен хоче здивувати. Питання є лише до серця, мого серця. Я довіряю тільки йому, сподіваюся, на цей раз воно зробить той самий щирий вибір!",- підписала фото співачка.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу відгуків і порад Златі.

"Нехай Ваш вибір буде по серцю, дивимося вас", "Максим хороший хлопець, він щиро дивиться на вас", «всі мужики зібралися як баби базарні і обговорюють, що Злата запросила Макса додому. Як дівки», "Андрій так на Вас дивиться, як ніхто", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників "Холостячки" на детектор брехні: "Я не прощу...".

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