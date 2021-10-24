Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич порадувала незвичним чином, який приміряла на зйомках нового сезону знаменитого серіалу "кріпосна".

Нещодавно стало відомо, що зйомки чергового сезону «кріпак» стартують знову перед початок виходом третього сезону. Причому цього разу на майданчику з'явилися з основним складом і багато цікавих особистості.

Серед них виявилися і Михайло Заливако з коханою Ганною Сторожук, а також друга героїня «Холостячки» Злата Огневич. Разом з Ксенією Мішиною Злата зустрілася на майданчику в неймовірних нарядах.

Ніжно-рожеве плаття з барвистим дизайном і відкритим декольте повністю змінили Огневич і дали їй спробувати себе в новому іміджі.

"Мені завжди здавалося, що я б відмінно виглядала десь в 19-му столітті. Наречена, що втекла» - підписала кадри Огневич. У ролику і на фото співачці вдалося розбурхати виглядом саме завдяки незвичності образу.

Раніше в Instagram у зірки з'явилося фото, зроблене в полі. Злата позувала в легкому літньому платті з розрізами, вразивши своєю квітучою красою.

"Почуття чи розум? Що Вибрати...у нас було дуже романтичне побачення з Вінченцо і Андрієм. Мені подобається, як проявляють себе чоловіки, кожен хоче здивувати. Питання є лише до серця, мого серця. Я довіряю тільки йому, сподіваюся, на цей раз воно зробить той самий щирий вибір!",- підписала фото співачка.

Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників " Холостячки "на детектор брехні:" я не прощу...".

Раніше Politeka писала, що Огневич не змогла приховати почуття до учасника "Холостячки": "як чоловік і дружина".

A ще Politeka повідомляла, що Огневич влаштувала "концерт" на ескалаторі: "боляче дивитися".