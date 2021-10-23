Українська співачка Злата Огневич, яка стала другою українською "Холостячкою", не стала стримувати зацікавленість на побаченні з одним зі своїх нових Фаворитів проекту.

Вчора ввечері пройшов черговий випуск романтичного реаліті Холостячка-2. Цього разу Злата за пропозицією Григорія Решетника, телеведучого проекту, вирішила випробувати деяких чоловіків на детекторі брехні.

І відразу після цього Огневич попрощалася з Владом Ясько. Холостячка впевнена, що хлопець розлучився зі своєю дівчиною лише на час його участі в шоу. Не обійшлося без неоднозначних прощань-артистка відправила додому Романа і порадила спочатку розвісити, а потім вже повертатися на шоу.

Також Злата не стримала емоцій і піддалася настрою-другий поцілунок на проекті привернув увагу фанатів, які відразу обговорили побачене:

"А ось і наступний поцілунок на проекті)❤️; начебто він переможець, по плітках інету; він втюрився 😍; дуже красива пара😍❤; це не просто поцілунок! Це точно хімія !!!🔥 ; Красива пара; Злата і Максим дуже красива навіть пара якщо він переможе то я буду дуже рада за Злату. Вона гідна кращого, що б її любили, розуміли підтримували і не коли не зраджували; підходить Златі, але сам в ейфорії", - пишуть в мережі.

Відзначимо, Огневич зовсім скоро вибере переможця шоу» Холостячка", з яким, можливо, продовжить будувати відносини. Поки сама зірка ділиться з шанувальниками своїми переживаннями і яскравими фотографіями з шоу.

На свіжому фото Злата постала в стильному брючному костюмі яскравого зеленого кольору. Вона показала справжні емоції, посміхаючись своєю сліпучою посмішкою.

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