Відома співачка Надія Мейхер-Грановська, яка раніше була солісткою гурту "ВІА Гра" показала свій талант і звернулася до українців.

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА ГРА", де вона виконувала соло з 2000-го року. Через 11 років їй довелося піти з групи через вагітність. Незабаром вона почала сольну кар'єру і відкрила свій бутік одягу.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надя Мейхер стоїть посеред сцени й виконує пісню в шикарній чорній сукні. Варто відзначити, що співачка показала неймовірний вокальний талант (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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👉У період "червоної зони" (за правилами встановленими Кабінетом Міністрів України) ми потурбувалися про те, щоб кожен бажаючий міг потрапити на концерт. 🙌Тому, просимо при наданні квитка показати сертифікат про проходження повної вакцинації.

Для тих, хто цього сертифікату не має, в театрі працюватиме виїзна лабораторія 🚑«Інтермедика Одеса», щоб пройти безкоштовний експрес-тест безпосередньо перед початком концерту.

ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ! Приходьте за 1 годину до заходу, щоб ми могли вчасно розпочати концерт!!!
До зустрічі!❤️ ",- розповіла Надя Мейхер.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для співачки: "Обожнюю тебе", "Шикарна жінка! ❤️люблю тебе", "Розкішна жінка".

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