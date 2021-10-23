Відома співачка і дочка легендарної артистки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала фото разом з Миколою Басковим.
Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є популярною російською співачкою. Також дівчина відома як дочка легендарної артистки Алли Пугачової.
Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Крістіна Орбакайте в шикарному золотистому платті стоїть поруч з Миколою Басковим і відомим бізнесменом Едгаром Шабановим. Варто відзначити, що ці фото зроблені на свято, яке організували на честь 45-річчя Миколи Баскова.
"15 жовтня всі вітали з 45річчям, обіймали, бажали всього чудового і побільше самому добродушному і життєрадісному артисту @nikolaibaskov ❤️
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Ми з @edgar_rivegauche та всіма гостями насолодилися веселою та запальною атмосферою цього свята! Дочекалися фото, гортайте", - розповіла Крістіна Орбакайте.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "В елегантній стильній компанії таке запальне свято перетворюється в особливе диво і натхнення", "Христина, виглядаєте бездоганно - приголомшливо! ", "Яке гарне ваше плаття! Як стильно!".
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