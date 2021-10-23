Українська співачка Оля Полякова, яка кілька днів тому здивувала номером на «Танці з зірками»

Оля Полякова часто потрапляла в скандали через свій намір давати якомога більше концертів навіть під час карантину. Причому скарги зірки на те, що їй нібито не вистачає грошей фанати зустріли досить неоднозначно.

Торішній перенесений концерт з минулого року на цей, який повинен пройти на початку наступного місяця, користувачі Instagram також зустріли неоднозначно. Тим не менш, зірка продовжує показувати різні відео, щоб привернути увагу.

Цього разу Полякова записала ролик в новому образі-маленьке яскраво-рожеве лакове плаття, пишна зачіска і вечірній макіяж перетворили Полякову в типову «королеву ночі». У відео Полякова звернулася до фанатів, щоб вони цього разу точно прийшли на концерт.

Раніше Полякова вирішила відвідати захід і з'явилася в оригінальному образі. На допрем'єрному показі фільму " Де гроші?"зірка з'явилася в джинсовому костюмі світло-блакитного відтінку. Куртка із золотою бахромою відразу ж привернула увагу до себе.

Відзначилася Ольга не тільки вбранням перед публікою. Артистка встигла зробити кілька пам'ятних фото з колегами, в тому числі і зі Славою Дьоміним, який вирішив насмішити зірку своїми піснями.