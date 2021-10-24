Російська співачка Алла Пугачова захопила виглядом поруч зі своїм чоловіком шоуменом Максимом Галкіним – фото з'явилося на одній з фан-сторінок в соцмережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Російська Примадонна, легендарна співачка Алла Пугачова і популярний гуморист і гуморист Максим Галкін побралися в кінці 2011 року.

У 2013 році Пугачова і Галкін звернулися до сурогатного материнства і стали батьками двійнят – Лізи і Гаррі Галкіних. Зараз хлопчик з дівчинкою ходять до другого класу.

Інтерес публіки до життя зоряного сімейства не згасає. У соцмережах ведуть фан-сторінки, на яких регулярно з'являються фото і відео з 72-річною Пугачовою і її сім'єю.

Так, в новому пості на одній з таких сторінок показали Пугачову і Галкіна при повному параді. Примадонна зображена в чорній вечірній сукні, а Галкін – в смокінгу з краваткою-метеликом.

"Пугачова на багато красивіше, ніж Галкін», - відреагували на фото користувачі Мережі.

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