Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл відкрито звернулася до американських чиновників з вимогою.

Як повідомляє Politeka.net, дружина принца Гаррі Меган Маркл написала офіційний лист американським чиновникам, адресований спікеру Палати представників Ненсі Пелосі і лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру. У своїй заяві герцогиня Сассекська зажадала ввести в Америці оплату жінкам, які йдуть у декретну відпустку.

Крім своїх побажань щодо оплачуваної декретної відпустки для американських жінок, Меган згадала про своє бідне дитинство. За словами герцогині, свого часу її батькам доводилося багато працювати, щоб була можливість відводити дівчинку в кафе. "Навіть їжа в кафе за п'ять доларів була для мене чимось особливим", - зізналася Меган.

Це зараз Маркл стала дружиною британського принца, носить дорогі наряди і прикраси, а в минулому їй доводилося працювати з 13 років і постійно економити на всьому. "Я працювала все своє життя і економила, коли і де могла, але навіть це було розкішшю, тому що зазвичай мова йшла про те, щоб звести кінці з кінцями", - зізналася Маркл.

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