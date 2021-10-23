Є, на що подивитися

Колишня солістка групи "ВІА Гра", співачка і актриса Надія Мейхер вразила розповідями про свої уподобання, засвітивши у всій красі свої стрункі ніжки.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Мейхер з'явилося спокусливе фото. Красуня сиділа в кріслі, піднявши плаття з розрізами, щоб шанувальники могли намилуватися її стрункими ніжками.

"Обожнюю книги! Читати... причому, завжди починаючи читати нову книгу, хочеться щоб було все як "по маслу". Не хочеться витрачати дорогоцінний час і енергію даремно. Тому дуже ретельний підхід до вибору книги. Вирішила класику, перевірений варіант, практично завжди безпрограшний. Антуан де Сент-Екзюпері "Цитадель" Читали? Що скажете?",- розповіла про свої уподобання зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Ви дуже розумна і мудра! А які книги ви порекомендували б почитати обов'язково? Спасибі!", "Яка вона красива. Захоплююся", "Які ніжки", "Неможливо відірвати погляд", "Надя, ви просто диво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Надія Мейхер розповіла про відмови:"нікому нічого не винні".

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