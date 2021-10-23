Колишня солістка групи "ВІА Гра", співачка і актриса Надія Мейхер вразила розповідями про свої уподобання, засвітивши у всій красі свої стрункі ніжки.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Мейхер з'явилося спокусливе фото. Красуня сиділа в кріслі, піднявши плаття з розрізами, щоб шанувальники могли намилуватися її стрункими ніжками.

Надія мейхер, надя

"Обожнюю книги! Читати... причому, завжди починаючи читати нову книгу, хочеться щоб було все як "по маслу". Не хочеться витрачати дорогоцінний час і енергію даремно. Тому дуже ретельний підхід до вибору книги. Вирішила класику, перевірений варіант, практично завжди безпрограшний. Антуан де Сент-Екзюпері "Цитадель" Читали? Що скажете?",- розповіла про свої уподобання зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

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"Ви дуже розумна і мудра! А які книги ви порекомендували б почитати обов'язково? Спасибі!", "Яка вона красива. Захоплююся", "Які ніжки", "Неможливо відірвати погляд", "Надя, ви просто диво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Надія Мейхер розповіла про відмови:"нікому нічого не винні".

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер в тонкому костюмі вразила образом:"найкрасивіша брюнетка".

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