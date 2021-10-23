Маленька дочка актора, зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Ліза викликала фурор в мережі своїми неперевершеними танцями: мама все записала на камеру.
Як повідомляє Politeka.net, маленька донька Ткача вже є зіркою мережі, незважаючи на свій юний вік. Вона і її мама Вікторія дуже часто супроводжують батька на зйомках, тому Ліза часто стає героїнею різних сюжетів. Наприклад, нещодавно вона купила костюм Інопланетянина з шоу "Маска", в якому брав участь її зірковий батько.
На свіжому відео, яке опублікувала в мережі Вікторія Ткач, Ліза запалювала і танцювала на вулиці. Дівчинка була одягнена в червону курточку і шапку. Судячи з усього, крихітка грілася за допомогою танців.
"Переможний танець". Попереду тиждень канікул", - підписала відео Вікторія.
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У коментарях юній зірці залишили масу приємних слів.
"Як її мама прям", «Татова дочка», «Ліза запальничка», «Вся в тата», «обожнюю цю дівчинку», «енерджайзер», "яка ж вона мила", - пишуть користувачі Мережі.
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