Зірки "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов і Яна Глущенко насмішили шанувальників новою мініатюрою, яка була присвячена незвичайним салонним процедурам.

Як повідомляє Politeka.net, в мініатюрі персонаж Яни Глущенко розповідає про родимку на «п'ятій точці», яка заважає їй фотографувати свою гідність. Дівчина просить грошей на процедуру, щоб видалити цю родимку. Персонаж Крутоголова у відповідь жартує над нею і дивується, навіщо красуня фотографує свою «п'яту точку».

"Яна попросила у Єгора гроші на салонні процедури. Дівчина захотіла зробити нові губи, брови, очі, вії, волосся... як на її запити відповів «папік»? Що запропонував зробити натомість? І чому в підсумку Яні виявилися потрібні всього лише яйця?",- заінтригували глядачів автори аккаунта, спробувавши описати сюжет мініатюри.

Відзначимо, що зірки «Дизель шоу» намагаються уникати політичних тем і більше жартують на побутову тематику. У їхньому шоу багато жартів про взаємини між чоловіками і жінками.

Нагадаємо, що Крутоголов, Сморигін та інші актори дали пораду українським чоловікам: "До мурашок".

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