У черговому ефірі другого сезону шоу "Маскарад" розкрили особистості відразу двох масок, зіркові мисливці захотіли дізнатися, хто ж ховається в костюмах Роніна та Інопланетянина.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували епізоди, коли артисти знімали маски.

Під маскою Інопланетянина опинився екс-соліст групи Quest Pistols Антон Савлепов.

"Несподівано. У костюмі загадкового Інопланетянина весь цей час ховався співак Антон Савлепов!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях українці ахнули від такої новини.

"Антон красень", "Я так і знала, що це Антон Савлепов", "Найкращий", "Заплутав, як міг, і це вдалося", "Нежданчик", "Антон красень!!! Ти як завжди чудовий", - пишуть користувачі Мережі.

Під маскою Роніна ховався популярний український співак Артем Пивоваров. Глядачі прийшли в захват від побаченого.

"Кращий", "Я знала!", "Класний! Для мене не було інтриги, було багато підказок в описі героя, для тих, хто знає його шлях, це було очевидно!", "Образ 100% його! Круто! Чекала його в цьому шоу", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що герой "Маскараду" впав на коліна перед Білик: "Ірина, знімайте...".

Як повідомляла Politeka, герой шоу "Маскарад" змусив Білик червоніти: "Я плавав у твоїй ванній".

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