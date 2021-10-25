Головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка 2" - українська співачка Злата Огневич порадувала шанувальників ніжним фото з нової фотосесії.

Як повідомляє Politeka.net, Злата Огневич поділилася новим портретним фото, а також поділилася мудрими словами, які здатні направляти душу. Фото було опубліковано в Instagram артистка.

Злата Огневич показала свій фотопортрет крупним планом без ретуші і фільтрів. У кадрі артистка позує, дивлячись в камеру. В деталях можна розглянути її обличчя, вловити погляд з-під довгих і пухнастих вій з широкими стрілками на повіках. Її каштанове волосся розпущене - його тріпає віторок.

Знімок вийшов ніжним і романтичним, а гра сонця і тіні додала кадру ще більшої атмосферності.

"Якщо ви відчуваєте, що мрії не збуваються, то, ймовірно, вирішите, що вам потрібно робити щось додатково або переосмислити стратегію цілком. Насправді вам потрібно не більше, а менше: менше шуму, що накриває вас зсередини і зовні. Тоді ви знайдете простір для того, щоб найщиріші веління вашого серця дали сходи і розцвіли", - написала Злата, цитуючи буддійського ченця Тік Нат Хана.

Шанувальники тут же відреагували на новий кадр у фотоблозі своєї улюблениці: "Злата ви прекрасні😍 захоплююся", "дуже чуттєва", "як красиво".

Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників " Холостячки "на детектор брехні.

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