Головна героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка 2" - українська співачка Злата Огневич порадувала шанувальників ніжним фото з нової фотосесії.
Як повідомляє Politeka.net, Злата Огневич поділилася новим портретним фото, а також поділилася мудрими словами, які здатні направляти душу. Фото було опубліковано в Instagram артистка.
Злата Огневич показала свій фотопортрет крупним планом без ретуші і фільтрів. У кадрі артистка позує, дивлячись в камеру. В деталях можна розглянути її обличчя, вловити погляд з-під довгих і пухнастих вій з широкими стрілками на повіках. Її каштанове волосся розпущене - його тріпає віторок.
Знімок вийшов ніжним і романтичним, а гра сонця і тіні додала кадру ще більшої атмосферності.
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"Якщо ви відчуваєте, що мрії не збуваються, то, ймовірно, вирішите, що вам потрібно робити щось додатково або переосмислити стратегію цілком. Насправді вам потрібно не більше, а менше: менше шуму, що накриває вас зсередини і зовні. Тоді ви знайдете простір для того, щоб найщиріші веління вашого серця дали сходи і розцвіли", - написала Злата, цитуючи буддійського ченця Тік Нат Хана.
Шанувальники тут же відреагували на новий кадр у фотоблозі своєї улюблениці: "Злата ви прекрасні😍 захоплююся", "дуже чуттєва", "як красиво".
Нагадаємо, що Злата Огневич відправила учасників " Холостячки "на детектор брехні.
Також Politeka писала, що Огневич не змогла приховати почуття до учасника "Холостячки".
Як Politeka повідомляла, що Огневич влаштувала "концерт" на ескалаторі.