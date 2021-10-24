Відома співачка і українська поп-діва Тіна Кароль поділилася в Instagram фрагментом відео з музикантом, який акомпанував їй на гітарі.
Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася унікальними спільними кадрами з колегою, і опублікувала шматочок відео, де співачка наживо заспівала своє нове творіння "Хороший хлопець" перед глядачами і слухачами.
В "історіях" вона показала унікальні кадри, зняті під час спільної роботи над треком, а також спільне відео з музикантом Антоном Поповим.
Тіна обрала наряд в стилі кежуал: світшот білого кольору, облягаючі штани-скіні і кросівки на масивній підошві. На її обличчі мінімум макіяжу, а волосся розпущене. Антон же з'явився в чорних джинсах і білій футболці з принтом.
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Варто відзначити, що пісня "Хороший хлопець" входить в восьмий альбом "Красиво". У ньому Тіна Кароль ефектно продемонструвала новий сценічний образ.
Вона змінила візуал, аудіо і навіть тембр голосу, показавши душу та талант. Однак перевтілення співачки оцінили не всі, в мережі її новий альбом розкритикували. Тоді як відео на пісню "Хороший хлопець" викликало фурор.
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