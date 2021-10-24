Відома співачка і українська поп-діва Тіна Кароль, яка кілька днів тому презентувала нову пісню з останнього альбому, вразила кокетливим образом в темній сукні.
Тіна Кароль останнім часом стала частіше показувати фанатам свої образи. До того ж зірка відступила від звичного стилю – довгих суконь із закритим верхом, скромних костюмів одного кольору і лаконічного образу в цілому.
Тепер Кароль частіше експериментує, одягає міні-спідниці, короткі сукні зі значним вирізом і носить дизайнерські костюми. Нерідко Тіна бере участь в провокативних фотосесіях, а також знімає рекламні відео.
Нагадуючи про вихід своєї нової пісні, Тіна вирішила хвалитися також і формами в маленькій темній сукні. Не обійшлася зірка і без кокетства-артистка спустила тонкі лямки з плеча і нахилилася.
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Також в "історіях" вона показала унікальні кадри, зняті під час спільної роботи над треком, а також спільне відео з музикантом Антоном Поповим.
Варто відзначити, що пісня "Хороший хлопець" входить до восьмого альбому "Красиво". У ньому Тіна Кароль ефектно продемонструвала новий сценічний образ.
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