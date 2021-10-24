Українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич влаштувала романтичне побачення з одним з учасників і зважилася на сміливий крок, показавши всю себе під час масажу.

Артистка кожен раз після ефіру викладає найвдаліші моменти або ж самі конфліктні ситуації, що потрапили під приціл камер. При цьому зірка не боїться здатися надмірно кокетливою або грайливою.

Цього разу Злата заінтригувала виглядом, який продемонструвала на побаченні. Пара влаштувала сеанс масажу і Огневич вирішила випробувати на міцність інтерес чоловіка. Це далося їй не просто, але індивідуальний сеанс масажу потішив багатьох шанувальників.

"А ти точно психолог? У той момент я відчувала хвилювання і задоволення. Тут йдеться про мою особисту територію. Чи Готова я відкрити кордони " - написала Злата під кадрами, представленими в сторі.

Раніше ми писали, що в останньому ефірі 35-річна "Холостячка" Огневич вирішила перевірити деяких учасників на поліграфі.

Відразу ж після процедури шоу покинув Влад Ясько. Злата впевнена, що він ще не до кінця порвав зі своєю колишньою дівчиною і відчуває до неї почуття.

На церемонії роз Огневич відправила додому ще двох чоловіків, які вважалися фаворитами на проекті, - Романа Свечкоренка і Вінценцо Дулепу.

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