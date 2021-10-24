Дружина народного артиста України Дмитра Монатіка Ірина Демічева повернулася повернулася в рідні краї разом зі своїми синами.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік та Ірина Демічева обидва пологовий будинок з Луцька. Незважаючи на це пара випадково познайомилася в Києві. Зараз подружжя разом з двома дітьми і проживають в шикарному особняку селищі Крюківщина, який знаходиться в Київській області.

На вихідних Ірина разом зі своїми синами Платоном і Данилом вирушила в рідні краї, щоб познайомити дітей з місцевими пам'ятками. Кадри подорожі дружина Монатіка оприлюднила у себе в Instagram.

Вони відвідали замок Любарта і сфотографувалися на тлі величної споруди.

"Яке вражаюче і істинно величне місце-Замок Любарта. Знайомимо синів з Пам'ятками улюбленої країни💛 💙», - написала Ірина.

Шанувальники виявилися в захваті від побаченого. Вони засипали сімейство Монатиків компліментами і не забули запитати, коли Дмитро дасть концерт у рідному місті Луцьку.

"Бозе.... І що сподобалося там хлопчикам?",- здивовано запитала українська телеведуча Леся Нікітюк.

"Ласкаво просимо додому",

"Коли концерт у Луцьку?

"Королева і маленькі принци ",- висловилися інші користувачі Мережі.

Нагадавши, Олена Кравець, Дантес, Дорофєєва та інші висловилися про тріумф Монатіка в Нью-Йорку

А ще Politeka писала, що Могилевська розбовтала про невдачу Тіни Кароль на популярному шоу

Також Politeka повідомляла, що Монатік зворушливо привітав сина з днем народження, показавши особисті кадри