23 жовтня відбулася прем'єра другого сезону гіпершоу "Маска", де одним з детективів виступає Андрій Данилко, відомий також за псевдонімом Вєрка Сердючка, який здивував зовнішнім виглядом.

Відомий артист завоював велику популярність завдяки своїй харизмі і таланту, повідомляє Politeka.net. Вже другий сезон поспіль Андрій Данилко знімається в якості детектива на шоу "Маска", що дуже радує його шанувальників.

23 жовтня відбулася прем'єра шоу, де співак не став зраджувати собі і з'явився знову у всьому чорному. Ведуча бекстейдж Natella Kirs поцікавилася у Данилка, чому він завжди ходить в одному кольорі.

"У мене чорних речей - ось така купа... Ось діти там витрачаються на костюми, це ж божевільних грошей коштує, кожен раз ось це все накрутити, надіти, блискуче...У мене така вдала придумана "спецівка", - поділився Данилко.

Після цього ведуча поцікавилася, скільки грошей у Данилка пішло на кофту, штани і маску, але при цьому "не вистачило" на шкарпетки. Як виявилося, артист перебував за столом в одних шльопанцях.

"Коли я ходив на "Х-Фактор" в тапочках, мені так реально зручно. Я ходив в тапочках, а всі кажуть - це непристойно, треба надіти кросівки... Ви зараз подивіться останні тенденції моди, я випередив моду! Я ходив з 2005 року в тапочках... По-перше, це зручно, по-друге, у мене відпочивають весь час ноги, тому що я виступаю на підборах. І зараз це як тренд", - заявив співак.

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