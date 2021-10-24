Юного Муаяда Абдельрахіма, який став переможцем шоу "Співають всі" попросив вийти на сцену відомий український співак і заспівати разом з ним.

Відповідне відео юне обдарування оприлюднив у себе в Instagram, пише Politeka.net,( щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, Муаяд Абдельрахім прийшов на концерт співака Артема Пивоварова, який був суддею шоу "Співають всі".

Пивоваров помітив юного артиста в натовпі і попросив його піднятися на сцену.

"Молода людина, ми здається знайомі з вами. Можна Вас покликати на сцену і представити», - звернувся співак до юнака.

Після цих слів 16-річний Муаяд піднявся на сцену і заспівав разом з Пивоваровим одну з пісень на радість публіці.

"Спасибі вам велике (@pivovarovmusic) за такий прекрасний, неймовірний і запальний вечір. Для мене це гордість і честь виступати з вами на одній сцені. Немає слів, одні незабутні емоції☺❤️", - поділився своїми враженнями юний переможець"Співають всі".

Нагадавши, 16-річний переможець "Співають всі", якому Могилевська аплодувала стоячи, звернувся з важливим посланням: "не чекайте...".

Як повідомляла Politeka, 16-річний переможець" Співають всі "змусив Винника, Могилевську та інших схопитися зі своїх місць:"Боже, як можна".

Також Politeka писала, що Фінал" Співають всі", українці висловили Могилевській все, що думають про переможця: "Немає слів...".