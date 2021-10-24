Головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка почала зйомки в черговому оригінальному серіалі, вразила попереднім образом на зйомках шоу, який сильно нагадував лук Юлії Саніної.

Дуже часто публічні особистості змушені перед кожним заходом продумувати свої образи. Причому в якості помічників у зірок є особисті стилісти.

Навіть незважаючи на це, іноді образи, одягу та зачіски артисток виявляються дуже схожими і тоді одні дивують інших «плагіатом». Цього разу фанати порівняли два лука-Юлії та Ксенії.

"- Ю. Саніна: "це перший раз, коли пародіюють The Hardkiss..."

- К. Мішина: "... дев'ять!... "- цитують висловлювання артисток під постом з фото зірок.

Шанувальники також не залишилися осторонь: "Ну-ка, йди сюди....; Цитую, як Юля подумала: ну-ну, ось тобі правда!; З Х фактора Юлю пародіювали пам'ятаю; не вкрала, а надихнулася так сказати😄; образ Мішиной на дев'яточку звичайно".

Ми також писали, Ксенія взялася за зйомки в новому проекті, тому продемонструвала насамперед свій модний образ цього дня. У смарагдовій сукні і в чорному корсеті Ксенія розбурхала дуже тонкою талією.

"Ну що, я готова! Сьогодні дуже цікава зйомка. Знімаємо, так би мовити, фанову історію про кіно. Буде смішно, скоро все побачите. А ось така я сьогодні вся красива дівчинка, в корсетике! Ось тут знімний майданчик, і група. Вийде щось дуже круте " - висловилася Ксенія.

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