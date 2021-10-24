Український співак і улюбленець мільйонів Олег Винник повідомив сумну новину на тлі нової хвилі епідемії коронавірусу.
Як пише Politeka.net, артист повідомив своїм фанатам, що у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності на COVID-19, він змушений перенести свої концерти в двох українських містах. Йдеться про виступи у Кам'янському та Кременчуці. Інформація про перенесення концертів розміщена на сторінках соціальних мереж.
Олег Винник попросив фанатів зберегти квитки і пообіцяв зустрітися навесні наступного року.
Також він подякував усім за терпіння і розуміння.
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"У зв'язку зі збільшенням кількості заражених на COVID-19, ми змушені перенести наші концерти на весну 2022 року. Зберігайте квитки, вони залишаються дійсними. Нові дати у ваших містах озвучимо додатково. Вдячний вам за терпіння і любов», - звернувся співак.
Зазначимо що раніше Олег Винник скасовував Концерти через проблеми зі здоров'ям.
Музикант не зміг виступити в місті Запоріжжя, тому що захворів на ларингіт.
Нагадавши, поява Олега Винника на" Співають всі " застала зненацька українців.
Як повідомляла Politeka, нічне листування кумира" вовчиць " Винника з Поляковою перестало бути таємницею.
Також Politeka писала, що скандал гримить навколо концерту Винника, кого з "вовчиць" не пустять.