Співачка каже, що здоров'я на першому місці

Відома українська співачка Аліна Гросу влаштує великий концерт у Києві, докоряючи тому, що Україна переживає нову хвилю епідемії коронавірусу.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка анонсувала свій сольний концерт, який відбудеться 23 листопада в Палаці Україна .

Аліна Гросу каже, що дуже переживає за здоров'я своїх глядачів, проте веселощі скасовувати не має наміру.

"Дорогі друзі, концерту 23.11.21 в Палаці Україна-бути 💖 💖 💖 звичайно, ми всі дико переживаємо про самопочуття Ваше і будемо стежити за тим, що відбувається в нашій країні. На першому місці, звичайно ж, здоров'я. Але вірю в те, що і веселощі нам не потрібно буде скасовувати!» ,- повідомила вона.

Окремо Аліна Гросу звернулася до своїх шанувальників у місті Фастові, які купили квитки, але не змогли потрапити на концерт у червні.

"Ваші квитки актуальні і зараз, ви зможете потрапити по них на концерт, який відбудеться у мене в листопаді в Києві💖 з любов'ю і найкращими побажаннями,

ваша Аліна " - написав співачка.

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