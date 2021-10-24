23 жовтня стартував другий сезон музичного гіпершоу "Маска", якого чекали мільйони телеглядачів.
У новому сезоні організатори підготували ще більше цікавих костюмів. Тепер протягом декількох тижнів вся Україна буде відгадувати, хто ж з артистів ховається під масками і заплутує глядачів
Так, в Instagram-акаунті шоу "Маска" українців попросили залишати свої припущення, хто може ховатися в костюмі кажана, передає Politeka.net.
«В ньому одночасно уживатися милий мишеня і кровожерливий граф Дракула - «мимишний жах»! Ко може переховуватися під цією маскою? Писати здогадка в коментар 👇» ,- йдеться в публікації.
У коментарях глядачі стали обговорювати маску, намагаючись вгадати, хто ж ховається під нею. Думки українців, як завжди розділилися, але найбільше версій були на користь радіоведучого слави Дьоміна.
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"Сама нереалістична маска. Та ба..ляльково виглядає",
"Арахамія, такі ж великі очі",
"Я думаю Слава Дьомін",
"Зібров",
"А Дан Балан може бути?"
Нагадаємо, що переможець "Маски" перевернув все з ніг на голову, українці такого не очікували.
Як повідомляла Politeka, детективів шоу» Маска " запідозрили в романі, глядачі обурюються.
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