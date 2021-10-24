23 жовтня стартував другий сезон музичного гіпершоу "Маска", якого чекали мільйони телеглядачів.

У новому сезоні організатори підготували ще більше цікавих костюмів. Тепер протягом декількох тижнів вся Україна буде відгадувати, хто ж з артистів ховається під масками і заплутує глядачів

Так, в Instagram-акаунті шоу "Маска" українців попросили залишати свої припущення, хто може ховатися в костюмі кажана, передає Politeka.net.

«В ньому одночасно уживатися милий мишеня і кровожерливий граф Дракула - «мимишний жах»! Ко може переховуватися під цією маскою? Писати здогадка в коментар 👇» ,- йдеться в публікації.

У коментарях глядачі стали обговорювати маску, намагаючись вгадати, хто ж ховається під нею. Думки українців, як завжди розділилися, але найбільше версій були на користь радіоведучого слави Дьоміна.

"Сама нереалістична маска. Та ба..ляльково виглядає",

"Арахамія, такі ж великі очі",

"Я думаю Слава Дьомін",

"Зібров",

"А Дан Балан може бути?"

Нагадаємо, що переможець "Маски" перевернув все з ніг на голову, українці такого не очікували.

Як повідомляла Politeka, детективів шоу» Маска " запідозрили в романі, глядачі обурюються.

Також Politeka писала, що підкорювач "вовчиць" Винник захопив сліпучою посмішкою, не залишивши українок байдужими.