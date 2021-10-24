Дочка покійного українського музиканта Андрія "Кузьми" Кузьменко чесно розповіла, чому вони з чоловіком не поспішають з поповненням в сім'ї, і чим вона зараз займається.

Як відомо, дочка покійного лідера групи "Скрябін", 24-річна Барбара в 2019 році зіграла весілля зі своїм одногрупником Віктором Туром. На спільних фото молода пара виглядає щасливим і задоволеним життям. Втім, в коментарі програмі "Світське життя" Барбара зізналася, що поки вони з чоловіком не планують міняти щось у своєму сімейному укладі і заводити дитину.

Дочка Кузьми пояснила, що зараз повністю зосереджена на своїй кар'єрі. Дівчина працює в сфері дермато-косметології і мріє про власну клініку. За її словами, вона не відчуває, що встала на ноги в плані кар'єри, і хоче домогтися більшого.

"Через два місяці закінчую інтернатуру з дермато-венерології і кожен місяць проходжу якісь курси, то контурна пластика, то ботокс, тобто кожен раз різні курси. На роботу також влаштувалася і працюю зараз в клініці",- розповіла Барбара.

Вона також розповіла, що деякі уколи краси встигла випробувати на собі. При цьому дівчина уточнила, що мова йде про процедури, які підходили їй за віком. Барбара зізналася, що їй було цікаво подивитися, як конкретні уколи вплинуть на неї.

Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" Каднай вразив майстерністю під пісню Кузьми.

Як повідомляла Politeka, підопічний Кузьми, який повернувся на сцену, отримав "ляпаса" на шоу "Співають всі".

Також Politeka писала, що мама Кузьми Скрябіна звернулася до українців після його "воскресіння".