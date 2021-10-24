Під час Нацвідбору на дитяче "Євробачення" в Україні розгорівся скандал з дискваліфікацією однієї з учасниць, яка не змогла виконати свою пісню.

Цього року організацією відбору учасників для "Євробачення" займалося "Суспільне". 24 жовтня була оголошена переможниця конкурсу. Нею стала 14-річна Олена Усенко, якій належить представляти Україну на конкурсі в Парижі 19 грудня.

Однак, нацвідбір не пройшов без неприємностей. Так, за день до фіналу була дискваліфікована одна з фавориток конкурсу Анжеліна Макфарлейн. Автор її пісні зажадав 10 тисяч доларів за використання композиції у фіналі конкурсу, а дівчинка і її батьки не змогли виплатити цю суму. При цьому замінити композицію Анжеліні не дозволили.

Дівчина зізналася, що дуже шкодує про те, що не змогла виступити у фіналі.

"Мені дуже шкода що так все сталося, і мені дуже сумно. Я навіть не можу повірити в це, тому що я так прагнула до цього, я дуже хотіла потрапити на Євробачення, я багато працювала, у мене на майбутнє великі плани, я обіцяю вас не розчарувати, і до зустрічі на дорослому Євробаченні", - написала Анжеліна.

Також після оголошення переможниці конкурсу багато українців висловили невдоволення умовами його проведення.

"Пісня абсолютно не підходить для дитячого Євробачення, система голосування жахлива, голоси глядачів нічого не вирішують", "мені вже страшно, що буде на дорослому відборі", "навіщо таке голосування, коли неможливо проголосувати?", "Організація просто треш, звичайно. У кращих традиціях тих самих відборів до 2013 року", - пишуть люди.

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