Відомий танцюрист Макс Єжов повернувся на паркет «Танців з зірками», здивувавши екстравагантним образом у спільному номері з Костянтином Войтенком і Роксоляною Маланчук.

Як пише Politeka.net, 24 жовтня в ефір вийшов новий новий епізод "Танців з зірками", темою якого став "вечір тріо". Втім, актор Войтенко і його партнерка Маланчук пішли далі і запросили для свого номера відразу двох гостей: танцюриста Макса Єжова і ведучу Олю Фреймут.

Єжов не міг не привернути увагу своїм образом, який показав на фото ведучий» Танців " Юрій Горбунов. Так, для комедійного номера танцюрист переодягнувся в милий рожевий сарафан і приміряв перуку зі світлим волоссям.

"На паркет повертаються ваші улюблені танцюристи!", - підписав знімок Горбунов.

У мережі бурхливого відреагували на наряд Єжова і сам номер Войтенко.

"Єжов-великий, його багато. Костя трохи загубився. Ну а дівчина з нього, не розпізнати", "дивно бачити Єжова і Войтенка на підборах ...а Фреймут – незрівнянна", "дуже люблю цю пару, але танець не зайшов, дуже багато мішури і зайвих людей", "провальний номер сьогодні для Кості зробили. Не видно його було. Балет вийшов, пострибав і все", - пишуть люди.

Зазначимо, що свого часу Єжов був на «Танцях» партнером Лесі Нікітюк. Після шоу він став виступати на підтанцьовці у Олі Полякової.

Нагадаємо, колишній чоловік Білик, партнер Нікітюк та інші найгарячіші хореографи України.

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