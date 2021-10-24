Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, що відбувається, коли він намагається будувати з себе серйозного хлопця з «сильним» обличчям.

Як пише Politeka.net, артист повеселив шанувальників новим відео у своєму Тіктоку. Нещодавно музикант випустив пісню» сумні танці", і тепер вирішив порадувати фанатів тематичним роликом.

Так, зазвичай веселий Дантес вирішив приміряти більш серйозний образ. На кадрах він сидів перед камерою, намагаючись виглядати максимально задумливим і холодним. У якийсь момент співак подивився прямо в об'єктив, після чого його справжній характер тут же виліз назовні.

Дантес не зміг стримати емоцій, і бурхливо розсміявся під власну пісню. Судячи з усього, зупиниться він не міг.

"Дуже хотілося зробити Стронг фейс...Стронг фейс не моє", - підписав ці кадри Володимир.

Його шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Красунчик", "Ну, не можна бути таким милим!", "Цікаво, він просто веселий або накурений постійно?", "Людина радість ваш сміх і посмішка багатьох витягує з депресняка, посміхайтеся на радість всім!", "крутий , вопше не змінився, все такий же веселий", "ти такий прекрасний)", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дантес кардинально змінив образ і став схожий на зірку Maneskin.

Як повідомляла Politeka, здивована Дорофєєва показала, чим її радує на кухні роздягнений Дантес.

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес розповів про конфуз на парковці перед юною фанаткою.