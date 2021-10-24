Популярна українська співачка Тіна Кароль напередодні виходу свого альбому порадувала шанувальників, показавши себе зблизька на новому відео для соцмереж.

Як пише Politeka.net, зараз артистка готується до релізу нового альбому, активно підігріваючи до нього інтерес своїх шанувальників. У себе в Тікток Кароль поділилася новим відео, на якому кокетливо підспівувала власній пісні «подвійний рай».

На кадрах Тіна показала себе зовсім близько. При цьому співачка наклала на відео спеціальну маску, яка зробила її очі різнокольоровими: один – яскраво блакитним, а другий – зеленувато-сірим.

Спочатку Кароль підспівувала своїй пісні, а потім просто мило посміхалася на камеру і кокетливо закушувала губу.

"Чекаємо реліз альбому разом. Хто зняв своє відео?",- підписала кадри співачка.

Її шанувальники не змогли залишитися осторонь.

"Ти шикарна", "в повному очікуванні релізу дуже-дуже чекаємо. Так хочеться почути нові пісні", "малюк, коли ж буде відео робота ? Інтерес зростає разом з очікуванням", "Сонячна чекаємо продовження подвійного раю", "яскравіше сонечка. Наша найкрасивіша Тіночка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль грайливо нахилилася і показала, які достоїнства зазвичай ховає під одягом.

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